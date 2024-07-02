خبير بالشئون الأمريكية: ترامب محظوظ جدًا وطريقه للبيت الأبيض أصبح مفروشًا بالورود

علق الداه يعقوب، الخبير في الشئون الأمريكية، على إصدار المحكمة العليا الأمريكية، أمس، قرارها بأن دونالد ترامب يحظى بـ"حصانة جزئية" من الملاحقة القضائية بصفته رئيسًا سابقًا، قائلًا: "القرار جاء في صالح ترامب".

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يبدو أنه الرئيس المحظوظ، وأصبح طريقه للبيت الأبيض مفروشًا بالورود، وجاء قرار المحكمة العليا لصالح ترامب وسوف يسقط كل الدعاوى القضائية أو يأجلها إلى بعد ما بعد الرئاسة.

المحكمة الأمريكية العليا تعيد القضية إلى محكمة درجة أولى

وأكد الخبير في الشئون الأمريكية أن الرئيس السابق ترامب أصبحت له شعبية كبيرة بعد المناظرة مع الرئيس الحالي بايدن، وأصبح يسير إلى الطريق ليعود للبيت الأبيض.

ويعدّ الحكم الصادر عن القضاة المحافظين الستة ضربة قوية للقضية الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضد ترامب، والتي تتهمه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.