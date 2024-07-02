الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإسكان" توقع بيان منحة المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر

الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل

وقَّع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على بيان التوقيع "Statement of signature" الخاص بمنحة المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بتفويض من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف الوصول إلى أنسب الحلول الفنية والاقتصادية والبيئية والتشغيلية لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها في مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة نائب وزير الإسكان، ومسئولي الوزارة، في فعاليات مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي استضافته مصر بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تُشيد بالنجاح الذي تحقق في مشروعات قطاع المرافق

أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه جارٍ الإعداد لمراجعة وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لكمية الحمأة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي في المناطق المستهدف إعداد الدراسات بها، مع تقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية، وتنفيذ نماذج للحلول المقترحة، ودراسة كافة أنظمة معالجة الحمأة المركزية واللامركزية، وإعداد خريطة لإنتاج الحمأة في مصر ومقترحات استخدامها، والاستفادة من كافة الدراسات التي تم إعدادها مسبقًا لإدارة الحمأة مع مختلف الجهات التنفيذية بالقطاع.

وأفاد نائب وزير الإسكان، بأن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، والإدارة المستدامة للمخلفات وإدارة الحمأة بمحطات معالجة الصرف الصحي، ومنها على سبيل المثال محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 2.5 مليون م3 / يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية بطاقة 800 ألف م3 / يوم.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة وإعادة استخدامها يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة، واستدامة تقديم الخدمات ومراعاة الجوانب البيئية المتعلقة بالصحة العامة ومياه الشرب والصرف الصحي والطاقة النظيفة والمدن والمجتمعات المستدامة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، والعمل على استرداد تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.

وخلال لقائه مع جياسومينا فجليوتى – نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، أشادت "فجليوتى" بالنجاح الكبير الذي تم تحقيقه في إدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة اهتمامها بالتعاون مع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خططه المستقبلية، وتنفيذ المشروعات بآلية التمويل القائم على النتائج، أسوة بباقي البرامج التي تم تنفيذها، أو جارٍ تنفيذها حاليًا.

 

 

 

وزير الإسكان البنية الاساسية مصر الدكتور سيد اسماعيل الرئيس عبد الفتاح السيسي

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