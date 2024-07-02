الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطع المياه عن مدينة الباجور وقرية "شبرا زنجي" بالمنوفية 4 ساعات غدا

قطع المياه غدا
قطع المياه غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدًا الأربعاء الموافق 3-7-2024م عن مدينة الباجور وقرية شبرا زنجي من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. 

كان تابع الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزي عوض، رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة، أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp الممول من البنك الدولى والبنك الآسيوى بمركز تلا.

وتفقد مشروع محطة رفع صرف صحى كفر قرشوم، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ ودراسة حلول لأي معوقات تؤثر على التنفيذ دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين.  

وتفقد موقع إنشاء محطة معالجة الكمايشة لمتابعة سير العمل بالقرية.

واختتم زيارته بتفقد موقع إنشاء محطة معالجة صرف صحى صفط جدام للوقوف علي الوضع الراهن لتقدم الأعمال ومتابعة تنفيذها.

وشدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

أكد ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالي بقرى المشروع، باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

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