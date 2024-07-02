3 مشاهد.. فلسطين حاضرة فى قلب مهرجان العلمين

أكد صناع مهرجان العلمين، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الإثنين، في مدينة العلمين عمق العلاقات الأخوية بين مصر وفلسطين، ودعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية.

فلسطين فى قلب مهرجان العلمين

تم رفع العلمين المصري والفلسطيني جنبًا إلى جنب على البوستر الرسمي للمهرجان. وقف الحاضرون دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين في مستهل المؤتمر. تم تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح الدولة الفلسطينية.

مهرجان العلمين

رسالة من صناع المهرجان

وأكد صناع مهرجان العلمين للأشقاء أن "فلسطين دائمًا في القلب"، وأن المهرجان يسعى لدعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

مشاركة واسعة

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان العديد من الفنانين والمبدعين الفلسطينيين، لعرض أعمالهم الفنية والتعبير عن آمالهم وتطلعات شعبهم.

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