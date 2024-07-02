الفراخ بـ 88 جنيه للمستهلك.. اسعار الدواجن والبيض في الاسواق اليوم الثلاثاء

شهدت اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسواق حيث سجّلت أسعار الفراخ البيضاء 78 و79جنيهًا في المزرعة، لتباع في للمستهلك بسعر 88 و89 جنيه، وسجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 108 و109 جنيه للكيلو في المزرعة، لتباع للمستهلك، بين 118 و119 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 72 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ82 جنيهًا.

وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 120 و121 جنيه لتصل إلى المستهلك بالأسواق بسعر 130 و131 جنيه.

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 215 و225 جنيهًا طبقا لكل منطقة.

اسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا في المزرعة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 125 لتباع للمستهلك بسعر 135 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا في المرعة وللمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

انخفاض اسعار الدواجن 20%

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستشهد انخفاض في أسعار الدواجن مع تحسن حالة الجو وانخفاض درجات الحرارة وتنسيق وزارة الكهرباء مع اتحاد الدواجن بشأن عملية تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ونتظر استجابة وزارة الكهرباء لمنتجي الدواجن والحد من انقطاع التيارىالكهربائي خاصة المزارع االصغيرة التي تشكل النسبة الأكبر في صناعة الدواجن.

وقال الزيني في تصريحات لـ الدستور أن المعروض من الدواجن انخفض بنسبة تتخطى ٢٠% بسبب انقطاع التيار الكهربائي وبنسبة زيادة السعر من ٧٨ جنيه للكيلو إلى ٩١ جنيه للكيلو في المزرعة حيث أن الدواجن أصبحت عرض وطلب وزيادة المعروض يعني تنخفض الأسعار ومن المفروض انخفاض الأسعار أكثر من أي وقت مضى مع دخول عيد الأضحى وتوفير الأعلاف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.