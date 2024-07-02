الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

جريدة الدستور

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد خطوط مترو الأنفاق والقطارالكهربائي الخفيف، ويمثلان الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجديدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

مواعيد مترو الأنفاق 

في التقرير التالي ننشر مواعيد خطوط مترو الانفاق والقطار الكهربائي التي توضحها الهيئة القومية للأنفاق للتيسير على المواطنين في معرفة  مواعيدها ، وذلك لخطوط المترو الثلاثة العاملة الآن . 

txt

جدول مواعيد القطارات وأسعار تذاكر تالجو.. على خط القاهرة - إسكندرية - الصعيد

مواعيد تشغيل المترو 

  • تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحًا طوال العام️.
  • مواعيد قيام آخر قطار مترو الأنفاق  الخط الأول: من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.
  • مواعيد قيام آخر قطار مترو الأنفاق الخط الثاني: من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحًا.
  • مواعيد قيام آخر قطار مترو الأنفاق الخط الثالث: من محطة عدلي منصور الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج.
  • مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث:  من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً ومن محطة روض الفرج الساعة 23:55 مساءً.
  • ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا.
  • ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر 
    وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهى تبادل الركاب  أول رحلة الساعة 6 صباحًا

آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً، إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

  • محطة الفنون والثقافة

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا.

وآخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:35 إلى محطة بدر️.

  • محطةالعبورالجديدة (المعرفة)

أول رحلة الساعة 7:03 صباحًا

آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة10:30 مساءً إلى محطة بدر

  • محطة بدر

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة6:11 صباحا إلى محطة عدلي منصور.

آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور

txt

جدول مواعيد قطارات تالجو على خط القاهرة - إسكندرية - الصعيد وأسعار التذاكر

مترو الأنفاق مواعيد قطارات وزارة النقل وزير النقل قطارات مواعيد مترو الانفاق مترو الأنفاق الخط الأول مترو الأنفاق الخط الثاني مترو الأنفاق الخط الثالث القطارالكهربائي الخفيف LRT

مواد متعلقة

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"النقل" تكشف حقيقة انهيار كوبري مشاة بالطريق الزراعي في البحيرة

حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء بخطوط المترو الثلاثة.. "القومية للأنفاق" تكشف

رفع كفاءة الطرق الداخلية والتوسع العمرانى يتصدران أجندة أولويات الحكومة الجديدة

تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر: لم نتلق أى شكاوى خلال موسم الحج البرى

السكك الحديدية: خفض سرعة القطارات بسبب الحرارة

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين