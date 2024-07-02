كل ما تريد معرفته عن العوائد الاقتصادية لمهرجان العلمين

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين، يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، حيث تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

وتصدر مهرجان العلمين التريند أمس، بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح غزة، ويقدم "الدستور" في التقرير التالي أبرز العوائد الاقتصادية لمهرجان العلمين.

العوائد الاقتصادية

يعمل المهرجان على تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، والترويج للمدن الساحلية والسياحة في مصر خلال فصل الصيف، بعد الاهتمام البالغ الذي أولته الحكومة لتطوير منطقة العلمين خلال السنوات الماضية.

كما يعمل مهرجان العلمين، على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة، من خلال جذب المزيد من السياح، والترويج للاستثمار المحلي والأجنبي في منطقة العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية من مهرجان العلمين، والذي يعد حدثًا ثقافيًا وترفيهيًا ضخمًا يضم 5 مهرجانات فرعية تحت مظلته، وذلك خلال الفترة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس 2024.

ويهدف المهرجان إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة لجميع أفراد العائلة، من خلال فعاليات متنوعة تناسب كافة الأذواق والفئات العمرية، بالإضافة إلى دعم القوى الناعمة وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة في المنطقة.

يضم مهرجان العلمين 5 مهرجانات فرعية، هي:

مهرجان الموسيقى: ويُقام خلاله 10 حفلات غنائية يحييها نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي.

مهرجان الطعام: ويقدم فرصة لتذوق أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الرياضة: ويُقام خلاله العديد من المسابقات في أهم الرياضات، مثل كرة القدم والسلة، بالإضافة إلى فعاليات مخصصة لذوي الهمم.

مهرجان الترفيه: ويهدف إلى دعم صناعة المسرح من خلال عرض أكثر من 6 مسرحيات، على رأسها مسرحية راقصة يشارك فيها نخبة من المواهب الشابة.

مهرجان نبتة: وهو مهرجان خاص بالأطفال يهدف إلى تنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات.