الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن العوائد الاقتصادية لمهرجان العلمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين، يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، حيث تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

وتصدر مهرجان العلمين التريند أمس، بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح غزة، ويقدم "الدستور" في التقرير التالي أبرز العوائد الاقتصادية لمهرجان العلمين.

مدينة البهجة.. العلمين الجديدة وجهة إقليمية ساحلية وترفيهية متكاملة (فيديو)

العوائد الاقتصادية

يعمل المهرجان على تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، والترويج للمدن الساحلية والسياحة في مصر خلال فصل الصيف، بعد الاهتمام البالغ الذي أولته الحكومة لتطوير منطقة العلمين خلال السنوات الماضية.

كما يعمل مهرجان العلمين، على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة، من خلال جذب المزيد من السياح، والترويج للاستثمار المحلي والأجنبي في منطقة العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية من مهرجان العلمين، والذي يعد حدثًا ثقافيًا وترفيهيًا ضخمًا يضم 5 مهرجانات فرعية تحت مظلته، وذلك خلال الفترة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس 2024.

ويهدف المهرجان إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة لجميع أفراد العائلة، من خلال فعاليات متنوعة تناسب كافة الأذواق والفئات العمرية، بالإضافة إلى دعم القوى الناعمة وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة في المنطقة.

يضم مهرجان العلمين 5 مهرجانات فرعية، هي:

مهرجان الموسيقى: ويُقام خلاله 10 حفلات غنائية يحييها نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي.

مهرجان الطعام: ويقدم فرصة لتذوق أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الرياضة: ويُقام خلاله العديد من المسابقات في أهم الرياضات، مثل كرة القدم والسلة، بالإضافة إلى فعاليات مخصصة لذوي الهمم.

مهرجان الترفيه: ويهدف إلى دعم صناعة المسرح من خلال عرض أكثر من 6 مسرحيات، على رأسها مسرحية راقصة يشارك فيها نخبة من المواهب الشابة.

مهرجان نبتة: وهو مهرجان خاص بالأطفال يهدف إلى تنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات.

مهرجان العلمين التريند الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة غزة

مواد متعلقة

الناقد أشرف غريب لـ"الدستور": مهرجان العلمين فنى ووطنى.. ودورته الثانية مليئة بالإنسانية

الأكثر قراءة

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس "خادمة" الفنانة فاطمة عيد

إصابة 6 اشخاص في انقلاب "ميكروباص" بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال