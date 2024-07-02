الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" يدعو إلى الفصل الكامل بين إسرائيل وقطاع غزة

أفيجدور ليبرمان،
أفيجدور ليبرمان،

دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إلى الفصل الكامل بين إسرائيل وقطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

واعتبر ليبرمان أن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء بغزة يؤكد استمرار الحكومة في السير بنفس الاتجاه الخاطئ. 

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي، تصاعدت عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقًا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، وكذلك ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعي، وعمليات التنكيل.

حزب إسرائيل بيتنا قطاع غزة إسرائيل ليبرمان لقاهرة الإخبارية المعتقلين

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