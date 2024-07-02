بمشاركة طلابه ومريديه…البيت المحمدى يستكمل حلقات السيرة النبوية وينظم رحلة إلى المتحف المصرى

أعلنت أمانة الشباب بالبيت المحمدي للتصوف، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة طلاب ومريدى البيت فى دروس السيرة، كذلك المشاركة فى رحلة إلى المتحف المصرى، حيث سيتم عمل جولة في رحلة زمنية عبر ٥٠٠٠ عامًا، من قبل الأسرات وحتى العصور اليونانية والرومانية، كما سيتم التعرف على أجمل مقتنيات توت عنخ آمون، ويرافق الشباب مشرفين وأساتذة متخصصين فى التاريخ الفرعونى.

صلاة الجمعة بالبيت المحمدى

وقال البيت المحمدى: توافق الرحلة الجمعة ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٥ حيث سيتم تناول الإفطار الجماعي ونستكمل حلقات السيرة النبوية ويحكي لنا الشيخ عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف نحتفل برأس السنة الهجرية، ثم ننتقل إلى جولة تاريخية عبر الزمن في المتحف المصري، بعدها نتجه إلى مسجد ابن عطاء الله السكندري لسماع الخطبة، وصلاة الجمعة، وحضور درس د/محمد مهنا، ثم العودة للبيت المحمدي في حوالي الساعة الثالثة مساءً.

البيت المحمدى..مؤسسة صوفية تنشر الوسطية

يذكر أن البيت المحمدي يحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال، ويشارك عدد كبير من العلماء والشيوخ فى الدروس والمجالس العلمية التي ينظمها البيت المحمدي بشكل دائم في مقره بالمقطم.

وتعمل مؤسسة البيت المحمدي على إحياءَ التراث الروحي الصوفي الأصيل للأمة، وفقًا لكتاب الله والسنة، ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث المنوطة بإحياء التراث الحضاري للأمة في كل مجالات العلم على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة، وتختص المؤسسة بتنظيم كل الفعاليات العلمية الصوفية التي يكون له دور إيجابي في نشر الفكر الصحيح سواء داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع عدة مؤسسات علمية ودينية، ونجح البيت المحمدي في تصحيح الصورة السلبية التي انطبعت عن التصوف الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل له دورًا مهمًا ومحوريًا.