الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس "خادمة" الفنانة فاطمة عيد

متهمة
متهمة

أمرت نيابة الجيزة اليوم الثلاثاء، بحبس خادمة الفنانة فاطمة عيد؛ لاتهامها بسرقة محتويات الفيلا الخاصة بها في كمبوند شهير بأكتوبر، على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة الجيزة باشرت التحقيق في بلاغ قدمته الفنانة فاطمة عيد يفيد بتعرضها لسرقة الفيلا الخاصة بها داخل كمبوند شهير.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستماع لأقوال أمن الكمبوند وشهود العيان للوقوف علي ملابسات الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الفنانة فاطمة عيد، وباشرت التحقيقات في الواقعة بشأن قيمة المسروقات، ومراجعة كاميرات المراقبة داخل الفيلا والكمبوند الشهير بأكتوبر.

نيابة الجيزة الفنانة فاطمة عيد سرقة

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