الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استكمال مباراة الأزمة وقمتين مع الأهلى.. جدول مباريات بيراميدز خلال يوليو الجاري

بيراميدز
بيراميدز

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، شهر يوليو الجاري، بالعديد من المواجهات الصعبة جدا والمصيرية، في مسيرة الفريق السماوي بدوري نايل خلال الموسم الجاري (2023- 2024)، من آجل التتويج بأول ألقابه تاريخيا.

 جدول مباريات بيراميدز خلال يوليو الجاري

 

الثلاثاء 2 يوليو الجاري

سموحة & بيراميدز.. الثامنة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية)

الجولة الثامنة والعشرون، استكمال المباراة.

أقيمت المباراة الجمعة الماضي باستاد الإسكندرية، وتوقفت في الدقيقة الـ49، وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1/1، بسبب عطل في أحد المحولات الكهربائية وهو ما أدى إلى وجود حريق، ليقوم حكم الساحة محمد سلامة بإلغائها، لتقرر رابطة الأندية المحترفة استكمال المباراة اليوم بنفس الظروف التي توقفت عندها.

حسم الفريق السماوي مواجهة الدور الأول، بثلاثية نظيفة.

مواجهة مؤجلة لـ"أغسطس" المقبل

بيراميدز & زد.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي) 

الجولة التاسعة والعشرون

تم تأجيل المباراة للأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بسبب استكمال مباراة سموحة اليوم.

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الإثنين 8 يوليو 

الاتحاد السكندري & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية)

الجولة الثلاثون

حقق الفريق السماوي، الفوز بهدف نظيف خلال مواجهة الدور الأول.

الجمعة 12 يوليو 

الأهلي & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

المباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر، وتحديدا الدور الأول.

الإثنين 22 يوليو

بيراميدز & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي)

الجولة الواحد والثلاثون.

الجمعة 26 يوليو

الزمالك & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة الثامنة عشر

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مواجهة الدور الأول بينهما.

الثلاثاء 30 يوليو 

فاركو & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية)

الجولة الثانية والثلاثون 

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة الدور الأول بينهما.

موقف بيراميدز بدوري نايل

يتربع بيراميدز على قمة دوري نايل، برصيد 62 نقطة من 25 مباراة، بواقع 19 فوز و5 تعادلات وهزيمة يتيمة، إلا أن الفريق السماوي، لا يزال يمتلك قمتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، من الجولتين الرابعة عشر والثامنة عشر على الترتيب.

بيراميدز دوري نايل الاهلى جدول مباريات بيراميدز الزمالك جدول مباريات بيراميدز خلال يوليو الجاري مباريات بيراميدز خلال يوليو 2024

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