الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية فى لجنة بالشرقية

شادي زلطة
شادي زلطة

صرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبوحماد التعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم الضبط فور تصوير الشخص أجزاءً من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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كما تم ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، خلال الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تداول امتحان اللغة الإنجليزية على تليجرام

وكانت قد تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التليجرام" صورًا من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، زاعمة أنه الامتحان الذي يؤديه حاليًا طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها العلمية والأدبية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.

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يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.


وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية وصل لـ84 مركزًا. 

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