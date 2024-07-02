الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلي: من المتوقع استئناف العمليات العسكرية فى خان يونس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة اللإخبارية" خبرًا عاجلًا يوضح أن إعلامًا إسرائيليًا قال إنه من المتوقع استئناف العمليات العسكرية في خان يونس، وإن هناك تقديرات في الجيش باستمرار عملية رفح الفلسطينية 4 أسابيع أخرى، والجيش يقترب من إنهاء العملية البرية في قطاع غزة بعد مرور 9 أشهر من اندلاع الحرب.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 4021 عسكريًا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة من بينهم 2032 خلال الهجوم البري على القطاع، موضحًا أنه تمت إصابة 44 جنديًا يومي الأحد والإثنين الماضيين، بينهم 14 جنديًا في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات على أنحاء قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية.

إعلام إسرائيلي خان يونس العمليات العسكرية الحرب غزة قطاع غزة الغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي

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