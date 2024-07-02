أوامر الجن.. دجالون يرتكبون جرائم بشعة لفتح المقابر الأثرية

شهدت الفترة الماضية، وقائع قتل غريبة تجرد فيها المتهمون من مشاعر الإنسانية واتبعوا خطوات الشيطان بحثًا عن المال من خلال أسهل طريقة وهي التنقيب عن الأثار وإتباع شيوخ الدجل والشعوذة، ولم يتوقف الطمع والخيانة عند مجرد البحث عن الأثار المدفونة في الأرض لكن سولت لهم أنفسهم بإتباع الدجالين وتقديم القربان من البشر لفتح المقابر الأثرية.

قتل طفل البداري وقطع كفي يده لفتح مقبره أثرية

أخر تلك الجرائم شهدتها محافظة أسيوط وتحديدًا في منطقة البداري خلال الأسبوع الماضي، ففي أحد الأيام وجد مزراع جثة لطفل مذبوح ومقطوع كفي الأيدي وملقى وسط الزراعات وفي حالة تعفن وبالبحث والتحري تبين غياب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يحمل نفس المواصفات وبالاستعلام عن أهليته تعرفوا عليه.

توصلت التحريات في القضية رقم 3316 لسنة 2024 إداري مركز البداري، إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشقاء وبضبطهم واستجوابهم؛ أقر الأول والثاني بارتكابهم الجريمة باتفاق مع أحد المنقبين عن الآثار، بغرض الحصول على كفيْ يديْ القتيل واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية.

ونفاذًا لذلك استدرجوا الطفل إلى حظيرة للماشية، وظل أحدهم بالخارج يراقب الطريق، في حين أمسك به الأول، وذبحه الثاني بسكين وبتر به كفيْه، ولفوا جثمانه بجوال من البلاستيك وألقوه في ذلك الموضع الذي عثر عليه به، بينما دفنوا الكفيْن لحين بيعهما.

وعثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الواقعة، ولم يتم العثور على كفيْ يديْ القتيل، كما أجرت معاينة تصويرية بمحل الواقعة، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار مادية، وطلبت تحريات الشرطة التكميلية في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق.

أب يقدم شرف ابنته للدجال لفتح مقبرة بالجيزة

وخلال عام 2023 شهدت محافظة الجيزة واقعة مماثلة فقام محام بتقديم جسد ابنته البالغة من العمر 16 عامًا للدجال لفتح مقبرة أثرية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من سيدة تدعى "ز.ع" ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، والاعتداء على ابنتها "ف. أ." 16 سنة، بدعوى تحضير الجن.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتمكنت القوات من ضبط الأب "أ.م"، محامي، والدجال "ع. أ"، وبمواجتهما بأقوال الأم اعترفا بالواقعة بحجة أن الجريمة أوامر من الجن، وتم تحرير محضر برقم 3690 جنح قسم الجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3690 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم "ع. ال" 44 سنة، عامل، تعدى على المجنى عليها، حيث تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من سيدة يفيد بهتك عرض طفلتها على يد دجال بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الأب مشترك في ارتكاب الجريمة بصحبة الدجال، ونجح رجال المباحث في القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم.

وبعد عمل التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين للأجهزة المختصة، أن الأهالي أوهموا والد الطفلة أن بيته مبنٍ فوق مقبرة أثرية، كما طلبوا منه الاستعانة بدجال لاستخراج الآثار، وعندما بدأ الدجال في عمله طلب من والد الطفلة إحضار الطفلة لتقديمها قربانًا للجن، كما أقنعه أن الجن يأمره بمعاشرة الفتاة، من أجل فتح مقبرة أثرية فسمح الأب للدجال بانتهاك جسد ابنته أمام عينيه وبمباركة منه.

وبمواجهة الأب والدجال من قبل الجهات المعنية، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

زوج يقتل زوجته بالفيوم لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية

وشهدت محافظة الفيوم في عام 2023 واقعة أخرى وذلك بعد قيام زوج بقتل زوجته ونحرها بالسكين

وبدأت الواقعة بورود بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام، بوصول جثة شابة مذبوحة، وإدعاء أسرة الزوج سقوط لوح زجاجي عليها، إلا أنّ هناك شبهة جنائية في الوفاة.

وبالبحث والتحري، أكدت التحريات إقدام الشاب "محمد.ج" 33 عامًا على نحر زوجته بالسكين، والمتهم لديه 3 أطفال أصغرهم عمره شهران وأكبرهم 5 سنوات من عائلة واحدة وهي ابنة عمته،

وأكد في تحقيقات النيابة العامة بعد القبض عليه بأنه ذبح زوجته قربانًا للجان لوجود مقبرة أثرية بمنزله بها العديد من الآثار والمشغولات الذهبية وقيامه بالحفر منذ شهور، حيث أوهمه أحد الدجالين بتقديم ذبيحة لفتح المقبرة.

العقوبة المقررة قانونًا

وعن العقوبة المقررة قانونًا للدجالين والمشعوذين فيتم إتهامهم بالنصب لأنه لا يوجد نص صريح بإتهام لهم في قانون العقوبات، وتهمة النصب معاقب عليها في القانون طبقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تكون فيها مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى مدة 3 سنوات مع الشغل.

وخلال عام 2022 قامت النائبة دعاء عريبي بإعداد تشريع يجرم الدجل والشعوذة من خلال وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال ومن أهمها الترويج.

وقالت النائبة دعاء عريبي مقدمة مشروع القانون، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه نظرا لكثرة جرائم السحر والشعوذة وأن القانون المصرى لم ينص علي جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة ولم يتطرق إليها من قريب أو بعيد ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص الماده ٣٣٦من قانون العقوبات المصرى.

وأشارت إلى أنه يجب التفرقه بين أمرين، وهما من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادى بشرط ألا تتخطى أعمالهم الرقية الشرعية، وبين السحرة والدجالين والمشعوذين اللذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم، لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وتغليظ العقوبات حال ارتكاب تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها.

ونص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة 336 مكرر/ 1، إلى القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ نصها كالآتي:

الحبس والغرامة

-يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا

- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أوأفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيئ على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم. ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو إلأخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

- فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة

ونص مشروع القانون على أنه تضاف إلى القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل ماده جديده ٣٣٦مكرر/٢ نصها الآتي:

يعاقب بالحبس والغرامه التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه:

- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو ارادته

- كل من جلب أو أدخل إلى الدوله أو حاز أو أحرز أو تصرف بأى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة

- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لأى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.