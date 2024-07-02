الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة القناة تشارك في احتفال الخارجية الصينية بذكرى إصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مثلت جامعة قناة السويس جمهورية مصر العربية في الاحتفال التي  نظمته وزارة الخارجية الصينية في العاصمة بكين، حيث مثل الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس بالجامعة في الاحتفالية التي شارك بها 500 شخصية بارزة في المجالين السياسي والثقافي من جميع دول العالم.

تفاصيل المشاركة في الاحتفالية 

جاءت الاحتفالية بمناسبة مرور 70 عامًا على إصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وذلك بقاعة الشعب الكبرى ببكين وبحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي ألقى كلمة أكد خلالها على أهمية التمسك بمبادئ التعايش السلمي الخمسة التي تبنتها الأمم المتحدة من أجل غدًا أفضل للبشرية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص أن يكون لها تواجد فعال في كافة الاحتفالات التي ينظمها الجانب الصيني وذلك ترسيخا لأسس التعاون العلمي والثقافي بين الجامعة والصين في ظل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين على المستوى العام.

مقدمًا الشكر إلى الدكتور حسن رجب على تمثيله المشرف للجامعة وحرصه الدؤوب على تنمية العلاقات مع الجانب الصيني ودعم سبل التعاون.

 

الرئيس الصيني: الصين لن تحيد أبدا عن طريق التنمية السلمية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مؤتمر مخصص للذكرى السبعين لإعلان مبادئ السياسة الخارجية الصينية، إن الصين لن تحيد أبدا عن طريق التنمية السلمية، وقد صاغ رئيس مجلس الدولة الصيني تشو إن لاي المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، في العام 1954. ووفقا لشي، ينبغي اليوم اتباع هذه المبادئ أكثر من أي وقت مضى.

 

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