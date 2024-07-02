الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

أسري فلسطين
أسري فلسطين

أعلن مسؤولون في الشاباك، الثلاثاء، أنه سيتم اليوم إلغاء أوامر اعتقالات إضافية للفلسطينيين لأنه لا يوجد مكان لاحتجازهم بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وقال المسؤولون: "من الأفضل أن يستثمر إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف، طاقته في حل أزمة السجون بدلا من إطلاق شعارات كاذبة".

وذكرت صحيفة هارتس العبرية، الثلاثاء، أنجيش الاحتلالالإسرائيلي سيبقى متمركزا عند محور نتساريم وعلى محور فيلادلفيا لكن الخلاف حول فيما إذا كان سيبقى متواجدا على طول حدود الشريط مع مصر أم فقط معبر رفح في ظل عدم وجود اتفاق مع القاهرة حوله.

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وأضافت الصحيفة العبرية أن المرحلة المقبلة ستركز على التوصل لاتفاق مع مصر لبناء عائق أمني جديد يحتوي على أجهزة استشعار إسرائيلية للتحذير من أي عمليات تسلل وتكون تحت متابعة ومراقبة جيش الاحتلال.

هارتس: صعوبات في تحقيق النصر الكامل 

وأشارت الصحيفة إلي أن كلا من يواف جالانت وهرتسي هاليفي، يحاولان إقناع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن حركة حماس قد تفككت وأن ما يجري هو عبارة عن مجموعات صغيرة بدون سيطرة قيادية تقود الهجمات وأن الجيش قادر على تنفيذ عمليات مركزة على طريق جز العشب كما يجري بالضفة من قصف جوي ومداهمات واعتقالات والدليل على ذلك عملية الشجاعية التي تشير بشكل واضح إلى محاولات حماس للتعافي إلا أنه تم رصد ذلك وتم ملاحقتها.

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وأكدت الصحيفة العبرية أن هناك صعوبات في تحقيق النصر الكامل الذي يدعو إليه نتنياهو رغم الانجازات التي تحققت إلا أنه لا يمكن الجزم أنه تم القضاء على مختلف القيادات والعناصر في حماس كما أن الضغط العسكري لم يجبر حماس على القبول بأي مقترحات جديدة ويبدو أن المحاولة الجديدة لإحياء المفاوضات فرص نجاحها ستكون ضئيلة جدا.

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"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

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