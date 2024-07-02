هل رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في مصر؟

تستطلع دار الافتاء المصرية موعد رأس السنة الهجرية خلال أيام قليلة لإعلان بداية العام الهجري الجديد 1446، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن هل رأس السنة الهجرية اجازة رسمية في مصر؟

نجيب في التقرير التالي عن التساؤل المطروح على مختلف المنصات وهو هل رأس السنة الهجرية اجازة رسمية في مصر؟ والاجازات الرسمية المنتظرة خلال شهر يوليو 2024 بجانب العطلات الأسبوعية.

موعد رأس السنة الهجرية

وفق الحسابات الفلكية فإن موعد رأس السنة الهجرية يكون يوم الاحد الموافق ميلاديًا 7 يوليو 2024 ويكون هو غرة شهر محرم للعام الهجري 1446.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال غرة محرم للعام الهجري 1446 يوم الجمعة 29 ذو الحجة 1445 والموافق ميلاديًا 5 يوليو 2024 لإعلان رأس السنة الهجرية.

اجازة رأس السنة الهجرية

فور الإعلان عن غرة شهر محرم للعام الهجري 1446 يتم الإعلان عن اجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين بالقطاع العام والخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية في مصر.

وبذلك يكون موعد اجازة الاحد 7 يوليو 2024 اجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية في مصر.

ويتم الإعلان عن الاجازة الرسمية الخاصة برأس السنة الهجرية من قبل رئيس مجلس الوزراء فور إعلان غرة شهر محرم للعام الهجري 1446.

الاجازات الرسمية في يوليو 2024

الجمعة 5 يوليو 2024

السبت 6 يوليو 2024

الاحد 7 يوليو 2024 بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446

الجمعة 12 يوليو 2024

السبت 13 يوليو 2024

الجمعة 19 يوليو 2024

السبت 20 يوليو 2024

الثلاثاء 23 يوليو 2024 بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952

الجمعة 26 يوليو 2024

السبت 27 يوليو 2024