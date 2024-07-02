الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع مسنة وإنقاذ زوجها إثر انهيار عقار قديم بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقت سيدة مسنة مصرعها وتم إنقاذ زوجها، إثر انهيار عقار قديم بشارع مسجد أبو هيف وشارع عبد اللطيف بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

 بلاغ بالواقعة

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات حي الجمرك، بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة الجمرك بالقرب من سوق الميدان، بعقار قديم بدائرة القسم ووجود حالة وفاة لسيدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل البلاغ، ترافقهم سيارات الحماية وسيارات الإسعاف إلي محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سيدة مسنة وانقاذ زوجها بعد إنهيار عقار قديم ايل للسقوط على العقار محل سكنهم فجرا، تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظًا على حياتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

عقار قديم مصرع مسنة بالاسكندرية غرب الاسكندرية الجمرك

مواد متعلقة

البحث عن جثة شاب غرق بمياه شاطئ الفيروز بالإسكندرية

إنقاذ أسرة إثر انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

إصابة شخص إثر انهيار عقار مكون من 3 طوابق وسط الإسكندرية

حملات تموينية موسعة شرق وغرب الإسكندرية

"تموين الإسكندرية" يوفر الخدمات لمشروع بدائل العشوائيات

حملة تموينية موسعة لإحكام الرقابة على المخابز البلدية في الإسكندرية

"تموين الإسكندرية" يشن حملات على المخابز ومحطات الوقود

حملات موسعة شرق وغرب الإسكندرية لضبط المخالفات

الأكثر قراءة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

منها وزير للاقتصاد.. النائبة غادة على تحدد المطلوب من الحكومة الجديدة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

توفير أجور عادلة ومواجهة جشع التجار.. مطالب الشباب من الحكومة الجديدة

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال