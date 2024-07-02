مصرع مسنة وإنقاذ زوجها إثر انهيار عقار قديم بالإسكندرية

لقت سيدة مسنة مصرعها وتم إنقاذ زوجها، إثر انهيار عقار قديم بشارع مسجد أبو هيف وشارع عبد اللطيف بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات حي الجمرك، بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة الجمرك بالقرب من سوق الميدان، بعقار قديم بدائرة القسم ووجود حالة وفاة لسيدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل البلاغ، ترافقهم سيارات الحماية وسيارات الإسعاف إلي محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سيدة مسنة وانقاذ زوجها بعد إنهيار عقار قديم ايل للسقوط على العقار محل سكنهم فجرا، تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظًا على حياتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.