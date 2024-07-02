5 نصائح لتنمية احترام الذات.. تعرف عليها

لقد عرَّف الخبراء احترام الذات بطرق لا حصر لها وفي مجموعة متنوعة من السياقات. غالبًا ما يعرّف الباحثون النفسيون، على وجه الخصوص، احترام الذات بأنه فعل تكريم لاحتياجاتك ورغباتك، وفهم قيمتك، واتخاذ الخيارات التي تمكنك من الحفاظ على كرامتك.

يظل احترام الذات مهمًا لأنه يساعدنا على التغلب على التحديات، وبناء المرونة، والحفاظ على الصحة العاطفية. يزعم العديد من الباحثين أيضًا أن احترام الذات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفهمنا لتقدير الذات وسلوكيات حب الذات لدينا.

قواعد احترام الذات

قد تشارك في الحديث السلبي مع نفسك يجوز لك السماح للناس بغزو حدودك.

قد يكون من الصعب عليك قول "لا" مما يؤدي إلى استغلالك.

قد تقلل من قيمة مواهبك، أو إنجازاتك، أو شخصيتك.

قد لا يكون لديك الوقت لممارسة الرعاية الذاتية.

قد تفكر كثيرًا فيما يعتقده الآخرون عنك بدلًا من التركيز على ما تعتقده أنت عن نفسك.

قد لا تتمكن من تلبية رغباتك واحتياجاتك.

قد يكون لعدم احترام الذات أسباب عديدة. ربما نشأت في بيئة لم يكن فيها مقدمو الرعاية يدعمونك أو يعاملونك بعنف. ربما تعرضت للتنمر في المدرسة ولم تتلق سوى القليل من الرعاية من المعلمين. ربما مررت بصدمة في العلاقات أو الحياة الأسرية جعلتك تشعر بالصغر أو عدم الجدارة. أو ربما لم يتم تعليمك أهمية احترام الذات في المدرسة الابتدائية عندما تعلمت احترام الآخرين.

كيفية اكتساب احترام الذات

من المفيد أن تقوم بعمل قائمة بالأشياء التي تقدرها في الحياة، وما هي احتياجاتك، وما تريده من الحياة. فكر في القيم التي تمتلكها وكيف تعيشها كل يوم (أو ربما ما قد تحتاج إلى تحسينه).

ألق نظرة على علاقاتك مع الآخرين. إن الطريقة الجيدة لمعرفة ما إذا كنت تحترم نفسك هي من خلال فهم كيفية معاملة الأشخاص من حولك لك. إن كيفية احترامنا ومعاملتنا لأنفسنا هي مؤشر رائع لكيفية تعلم الآخرين كيفية معاملتنا أيضًا. إذا وجدت نفسك تشعر بالإهمال أو عدم الاحترام أو عدم الدعم من قبل بعض الأشخاص من حولك، فانظر كيف يمكنك إجراء تغييرات على تلك العلاقات. خلاصة القول هي أنك تستطيع أن تقرر ما ستتحمله من الآخرين، والطريقة الجيدة لاحترام نفسك هي عدم الانحناء للخلف من أجل الأشخاص في حياتك الذين يتجاوزون حدودك.

مارس العناية الذاتية، أولًا وقبل كل شيء، أنت تستحق ذلك. ثانيًا، عندما نبذل جهدًا واعيًا للعناية بأنفسنا عاطفيًا وجسديًا وروحيًا، فإننا نذكر أنفسنا بأننا نستحق الحب والاحترام والسعادة، وكلما زاد تقديرنا لذاتنا وأولينا اهتمامًا لاحتياجاتنا ورغباتنا، كلما جعلنا احترام الذات أولوية في حياتنا.

لا تكن قاسيًا على نفسك، لا يوجد ناقد خارجنا أعلى صوتًا من الناقد الذي يعيش بداخلنا. جميعنا نرتكب أخطاء من وقت لآخر. من المهم أن نسامح أنفسنا على عيوبنا وأن نعتذر بلباقة عندما نرتكب أخطاء.

- افعل المزيد من الأشياء التي تستمتع بها.