الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حصول المعمل المركزي بـ"علوم قناة السويس " على الاعتماد من المجلس الوطني

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أسرة كلية العلوم، مُمثلة في الدكتورة مها فريد سليمان، عميد الكلية، بحصول المعمل المركزي بالكلية على اعتماد من المجلس الوطني للإعتماد "إيجاك"، وكذلك حصول برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

تفاصيل اعتماد معامل كلية علوم 

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس التزام الكلية بتقديم تعليم عالي الجودة والتميز الأكاديمي في كافة المجالات، وأشار "مندور" إلى أن هذا الإنجاز يُعد دليلًا على جودة المناهج التعليمية المقدمة وقدرة الكلية على تلبية متطلبات سوق العمل.

ولفت إلى أن حصول المعمل على الاعتماد، سيساهم في رفع تصنيف الجامعة دوليًا مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة؛ لتحسين جودة التعليم ورفع مستوى الأداء الأكاديمي، مضيفًا أن الاعتماد البرامجي يُمثل حافزًا لمزيد من العمل الجاد والمثابرة؛ لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.

وأكد "مندور" أن الجامعة ستواصل دعمها الكامل لكليتها وكافة أقسامها لتحقيق المزيد من النجاحات، مُشددًا على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون بين جميع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستوى التعليم في الجامعة.

الكلية ستواصل العمل على تطوير برامجها وتحديث مناهجها

من جانبها، أعربت الدكتورة مها فريد سليمان عن سعادتها بهذا الإعتماد، مؤكدة أن الكلية ستواصل العمل على تطوير برامجها وتحديث مناهجها؛ لتواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية.

وأشارت إلى أن هذا الإعتماد سيعزز من مكانة الكلية ويزيد من ثقة الطلاب  في جودة التعليم المقدم، كما قدمت الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور على دعمه المتواصل للكلية.

وحرصت عميد كلية العلوم على تقديم الشكر  لفريق العمل بالمعمل المركزى، مؤكدة على أن تظافر الجهود هو أساس النجاح، متمنية لكليتها مزيد من التقدم، لافتة إلى أن فريق العمل بالمعمل المركزي  ضم كل من:

الدكتورة هبة ناجح جاد الحق الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان ومدير المعمل المركزى، والسادة الاخصائيين بالمعمل: الدكتورة رانده عبد الظاهر محمد  مدير الجودة للمعمل والدكتورة حكمت مرشدى محمود  المدير الفنى للمعمل والدكتور يوسف زكريا والدكتور تيسير الشافعى والدكتور هشام قسام والدكتورة سارة محمد.

إعتماد برامج الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم خطوة نحو التميز الأكاديمي

كما أرجعت عميد كلية العلوم حصول برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب على الاعتماد إلى مجهودات السادة أعضاء هيئة التدريس ومنهم: الدكتور مدحت أحمد رخا، الدكتورة سوزان محمد على، الدكتورة الشيماء مصطفى، الدكتور محمد على أحمد، الدكتور عبد الوهاب سعيد، الدكتور محمود حربي، الدكتور محمد أبو الحمد، والدكتورة انتصار عبد الله.

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