التفاصيل الكاملة لفيلم "إكس مراتى" قبل طرحه بدور العرض

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «إكس مراتى» طرح الفيلم في دور العرض السينمائي نهاية شهر يوليو الجاري.

وأوشك المخرج معتز التوني على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الدعائي للعمل والبوستر الرسمي لأبطال خلال أيام وذلك في إطار الحملة الدعائية للفيلم.

ويضع المخرج معتز التوني اللمسات النهائية على الفيلم استعدادا لتسليم النسخ النهائية للشركة الموزعة.

تفاصيل فيلم إكس مراتى

ويجسد النجم هشام ماجد شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقعا في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

فيما تلعب الفنانة أمينة خليل دور سيدة أعمال تمتلك بيوتي سنتر كبير تواجه المشاكل عقب خروج حبيبها السابق من السجن والذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح الذي يقدم شخصية بلطجي ضمن أحداث العمل ويحاول التفريق بين أمينة خليل وزوجها هشام ماجد وذلك في إطار كوميدي بحت.

قصة فيلم «إكس مراتى»

تدور أحداث فيلم “إكس مراتى” في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية بلطجي و رد سجون وهو الزوج السابق لـ أمينة بالعمل الذي يعكر صفو العلاقة بين هشام ماجد وامينة خليل حيث تحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم x مراتي

فيلم “إكس مراتي” من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سينرجي.