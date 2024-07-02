الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة لفيلم "إكس مراتى" قبل طرحه بدور العرض

اكس مراتي
اكس مراتي

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «إكس مراتى» طرح الفيلم في دور العرض السينمائي نهاية شهر يوليو الجاري.

وأوشك المخرج معتز التوني على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الدعائي للعمل والبوستر الرسمي لأبطال خلال أيام وذلك في إطار الحملة الدعائية للفيلم. 

ويضع المخرج معتز التوني اللمسات النهائية على الفيلم استعدادا لتسليم النسخ النهائية للشركة الموزعة.

تفاصيل فيلم إكس مراتى 

ويجسد النجم هشام ماجد شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقعا في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

فيما تلعب الفنانة أمينة خليل دور سيدة أعمال تمتلك بيوتي سنتر كبير تواجه المشاكل عقب خروج حبيبها السابق من السجن والذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح الذي يقدم شخصية بلطجي ضمن أحداث العمل ويحاول التفريق بين أمينة خليل وزوجها هشام ماجد وذلك في إطار كوميدي بحت. 

قصة فيلم «إكس مراتى»

تدور أحداث فيلم “إكس مراتى” في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية بلطجي و رد سجون وهو الزوج السابق لـ أمينة بالعمل الذي يعكر صفو العلاقة بين هشام ماجد وامينة خليل حيث تحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم x مراتي 

فيلم “إكس مراتي” من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سينرجي.

اكس مراتي فيلم اكس مراتي أبطال فيلم إكس مراتي تفاصيل فيلم إكس مراتي موعد عرض فيلم إكس مراتى

مواد متعلقة

"ولاد رزق" فى الصدارة.. إيرادات أفلام دور العرض السينمائية

بدء تحضيرات فيلم "الفيل الأزرق 3" أغسطس المقبل

"عصابة الماكس" يحقق 600 ألف جنيه إيرادات.. وانطلاق عرضه بدول الخليج

تكريم الفنان أسامة عباس فى افتتاح مهرجان المسرح المصرى الـ17

بين الفن والسياسة.. عبارات سجلها التاريخ من تأليف وحيد حامد

مليون جنيه قيمة إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" بدور العرض أمس

ارتفاع إجمالى إيرادات "ولاد رزق 3" لـ720 مليون جنيه

7.6 مليون جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى أمس.. و"ولاد رزق 3" يتصدر

الأكثر قراءة

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

"الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف برواتب مجزية.. الشروط والتخصصات المطلوبة

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

معانا ولا علينا يا حكومة !

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال