الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة التعليم الفلسطينية: 8672 طالبًا استشهدوا و14583 أصيبوا منذ بدء العدوان الإسرائيلى

استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 8672 طالبًا استُشهدوا و14583 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بحسب الفضائية "القاهرة الإخبارية". 

 100 طالب وإصابة 494 واعتقال 349 طالبًا في الضفة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8572، والذين أصيبوا إلى 14089، فيما استُشهد في الضفة الغربية 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349.

وأشارت إلى أن 497 معلمًا وإداريًا استُشهدوا وأصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، واعتُقل أكثر من 109 في الضفة.

353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تعرضت للقصف

ولفتت النظر إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومبني تابعًا للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لأضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.

التربية والتعليم العالي لعدوان الإسرائيلى غزة 8672 طالبا استشهدوا وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

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