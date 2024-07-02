الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال 14 جثة و6 مصابين من أسفل أنقاض "عقار أسيوط" المنهار

المنزل المنهار
المنزل المنهار

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انتهاء جهود رفع أنقاض المنزل المنهار بحي شرق وتمكن جهود الإنقاذ من استخراج 14 جثة وإنقاذ 6 مصابين كحصيلة نهائية للحادث، مشيرًا إلى استمرار عمل اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة، وإخلاء المتضرر منها، حفاظًا على حياة المواطنين.

وأشار المحافظ في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تفقد موقع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بتفرعات شارع رياض بحي شرق أسيوط، وتابع على مدار 24 ساعة جهود رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد وفيق فوزي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط والدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق الإسعاف ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ويحيى زكريا أبورحمة مدير عام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ويسرى عمران مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.


تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة

كما شارك في جهود الإنقاذ عيون ابراهيم رئيس حي غرب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح وعبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ومسئولي الحماية المدنية والاسعاف ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

ولفت إلى أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم توجيه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بقيادة مجدى نجيب وكيل الوزارة بأسيوط ومسئولي وحدة حماية الطفل بالمحافظة ومسئولي جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة؛ لتقديم المساعدة والدعم العاجل للمصابين وأسر المتوفيين وكافة الأسر المتضررة من انهيار المنزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

كما وجه المحافظ الشكر لقوات الحماية المدنية والإسعاف لجهودها في البحث عن مفقودين أسفل الانقاض، وإنقاذ المصابين وانتشال الجثث على مدار 24 ساعة متواصلة وجاهزيتهم العالية، كما وجه الشكر لرؤساء الاحياء والمراكز وكافة الجهات المشاركة في الإنقاذ ورفع الانقاض.

ولفت إلى الدفع بعدد 10سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري، بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحي شرق لسرعة رفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الانقاض، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.

كان محافظ اسيوط قد قرر تشكيل لجنة هندسية من قيادات المحافظة وممثلي كلية الهندسة بجامعة أسيوط وتضم في عضويتها ممثلي مديرية الإسكان والادارة الهندسية بالحي والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها وإخلاء المتضرر منها  واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع أنقاض المنزل المنهار بحي شرق استخراج 14 جثة وإنقاذ 6مصابين انهيار منزل مكون من 3 طوابق

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