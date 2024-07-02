الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هولندا تتحدى رومانيا.. وصدام ناري بين النمسا وتركيا في ثمن نهائي يورو 2024

منتخب هولندا
منتخب هولندا

يلتقي منتخب هولندا نظيره رومانيا، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويقود مباراة هولندا ورومانيا في يورو 2024، الحكم فيليكس زواير، ويعاونه كلًا من ستيفان لويب وماركو اشميلير، ومعهم دانيل سايبيرت حكمًا رابعًا.

ويسعى منتخب هولندا، تحت قيادة المدرب رونالد كومان، لمواصلة نغمة الانتصارات من أجل خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وكان منتخب هولندا قد تأهل لهذا الدور، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على بولندا، وتعادل سلبيًا مع فرنسا، بينما خسر أمام النمسا في مرحلة دور المجموعات.

في المقابل، يرغب منتخب رومانيا، بقيادة المدرب إدوارد يوردانسكو، في تحقيق الفوز أيضًا، ومحاولة تخطي عقبة هولندا والصعود للدور التالي من المسابقة الأوروبية.

ويخوض منتخب رومانيا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تأهل لهذا الدور عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على أوكرانيا، والتعادل مع سلوفاكيا، بينما خسر أمام بلجيكا في مرحلة دور المجموعات.

تركيا تتحدى النمسا للصعود لربع نهائى يورو

وفي اليوم ذاته، يلتقي منتخب تركيا نظيره النمسا، على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيج الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويقود مباراة تركيا والنمسا في يورو 2024، الحكم أرتور سواريس دياس، ويعاونه كلًا من باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، ومعهم ميكولا بالاكين حكمًا رابعًا.

ويأمل منتخب تركيا، تحت قيادة المدرب فينشينسو مونتيلا، في مواصلة التألق والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا.

وكان المنتخب التركي قد تأهل للدور ثمن النهائي، بعدما حل وصيفًا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، خلف البرتغال المتصدر بفارق الأهداف فقط.

وكان منتخب تركيا قد استهل مشواره في مرحلة دور المجموعات بالفوز على جورجيا، قبل أن يخسر أمام البرتغال، ثم عاد للانتصار مجددًا أمام التشيك.

في المقابل، يريد منتخب النمسا، بقيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك، في تحقيق المزيد من المفاجآت وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وأصبح المنتخب النمساوي بمثابة "الحصان الأسود" في النسخة الحالية من بطولة يورو 2024، بعد المفاجأة التي حققها في دور المجموعات وتصدره جدول ترتيب المجموعة الرابعة على حساب منتخبات كبيرة، وعلى رأسهم منتخب فرنسا الذي حل وصيفًا.

وتصدر منتخب النمسا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، رغم خسارته الأولى أمام فرنسا، ولكنه نجح في التغلّب على كلًا من بولندا وهولندا في دور المجموعات.

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