الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هندسة القناة" تنظم ملتق التوظيف "فرص الربط بسوق العمل" 15 يوليو

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

أعلنت وحدة الخريجين بكلية الهندسة جامعة قناة السويس، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع بالكلية، عن تنظيم ملتقى التوظيف الثاني الإثنين 15 يوليو، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي، عميد الكلية، وإشراف تنفيذي الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد بدري، مدير وحدة الخريجين.

أهداف ملتقى التوظيف 

يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الكلية وخريجيها، وتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين.

ويتيح للطلاب فرصة التفاعل مع شركات القطاع الهندسي وفهم المؤهلات المطلوبة للعمل بعد التخرج.

كما يسهم الملتقى في تعزيز التعاون بين الشركات والمصانع والجامعة؛ لتحسين البرامج الأكاديمية وتلبية احتياجات القطاع الهندسي.

وبشكل عام - يُعد الملتقى فرصة لتوعية المصانع والشركات بأهمية توفير فرص العمل المناسبة.

جامعة قناة السويس تنظم دورات تدريبية عن تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائى

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن إنشاء مركز التميز في تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي يأتي انطلاقا من دور الجامعة في دعم وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدا أن جامعة قناة السويس تسعى من خلال مراكزها البحثية المتخصصة إلى تقديم حزم تدريبية متنوعة تتوافق وحاجات الدارسين، وبما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المتلاحقة.

تفاصيل الدورات التدريبية 

وينظم مركز التميز في تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي بكلية الزراعة، جامعة قناة السويس، ثلاث دورات تدريبية مهنية متنوعة خلال شهري يوليو وأغسطس، تبدأ غدا الثلاثاء، الموافق 2 يوليو، بدورة تدريبية حول ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وتستمر حتى 7 يوليو لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والخريجين.

تقام الدورات التدريبية بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد أحمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال محمد المصري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منال محمد حفني مدير مركز التميز والمشرف التنفيذي على الدورات التدريبية.

 دورة ريادة الأعمال والتنمية المستدامة

ويقدم برنامج دورة ريادة الأعمال والتنمية المستدامة شهادة احترافية عقب 20 ساعة تدريبية  يحاضر بها المهندس أحمد رزق المدرب المعتمد، ويتضمن التدريب سبع جلسات تدريبية، تنتهي بعرض الأفكار والمشاريع النهائية في مجال التنمية المستدامة. 

كما يعقد المركز دورة تدريبية حول سلامة وجودة الغذاء الفترة من 14- 20 يوليو، وفي شهر أغسطس يستكمل المركز دوراته التدريبية حول البرمجة باستخدام بايثون، وذلك خلال الفترة من 4- 12 أغسطس.

جدير بالذكر، أن المركز مختص بتقديم سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التى تضم استخدام لغة البرمجة PYTHON، أساسيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، تصميم وإدارة اللاندسكيب، استدامة المصايد ونمذجة المخزون السمكي، وغيرها من الدورات التدريبية المتميزة المطلوبة لسوق العمل ومهارات التوظيف.

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