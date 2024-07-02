الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 6 اشخاص في انقلاب "ميكروباص" بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب 6 أشخاص، اليوم، بكسور وكدمات وجروح متنوعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق “أجا-المنصورة” بين قريتي فيشا وأجا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من بعض الأهالي على طريق أجا بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق “أجا-المنصورة” بين قريتي فيشا وأجا ووجود عدة مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من وليد السيد إبراهيم، 55 سنة، مصاب بكدمات بالجسم وجروح متفرقة بالجسم، وهاني عطيه محمد، 51 سنة، مصاب بكدمات بالجسم وجروح بالجسم، وسعاد محمد محمود، 52 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ناجي كمال محمد، 55 سنة،  مصاب باشتباه كسر بالترقوة، عادل جابر البدوي، 56 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، هاني نبيل السيد، 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة  بالجسم، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وجري نقل المصابين إلى مستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

بسبب السرعة الزائدة.. إصابه 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية.

كان شهد طريق أبو المنسي بمحافظة الدقهلية، حادث تصادم موتوسيكل بموتوسيكل بسبب السرعه الزائده والرعونه والتهور، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه بلقاس بوقوع حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص.

انقلاب سيارة ميكروباص المنصورة اجا الدقهلية طريق أجا المنصورة

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