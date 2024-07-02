العالم علمين.. أقوى حدث ترفيهي بالمنطقة يجمع 5 مهرجانات تحت مظلته في نسخته الثانية

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية من مهرجان العلمين، والذي يعد حدثًا ثقافيًا وترفيهيًا ضخمًا يضم 5 مهرجانات فرعية تحت مظلته، وذلك خلال الفترة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس 2024.

ويهدف المهرجان إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة لجميع أفراد العائلة، من خلال فعاليات متنوعة تناسب كافة الأذواق والفئات العمرية، بالإضافة إلى دعم القوى الناعمة وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة في المنطقة.

مهرجان العلمين

خمسة مهرجانات تحت مظلة واحدة

يضم مهرجان العلمين 5 مهرجانات فرعية، هي:

مهرجان الموسيقى: ويُقام خلاله 10 حفلات غنائية يحييها نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي.

مهرجان الطعام: ويقدم فرصة لتذوق أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الرياضة: ويُقام خلاله العديد من المسابقات في أهم الرياضات، مثل كرة القدم والسلة، بالإضافة إلى فعاليات مخصصة لذوي الهمم.

مهرجان الترفيه: ويهدف إلى دعم صناعة المسرح من خلال عرض أكثر من 6 مسرحيات، على رأسها مسرحية راقصة يشارك فيها نخبة من المواهب الشابة.

مهرجان نبتة: وهو مهرجان خاص بالأطفال يهدف إلى تنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات.

مهرجان العلمين

فعاليات متنوعة لجميع أفراد العائلة

ويحرص مهرجان العلمين على تقديم فعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، بما في ذلك العروض المسرحية والعروض الفنية والفعاليات الترفيهية والعروض السحرية وورش العمل للأطفال.

دعم القوى الناعمة

ويعد مهرجان العلمين منصة مهمة لدعم القوى الناعمة المصرية، حيث يقام خلاله العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تبرز ثقافة مصر وتراثها العريق.

جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة

ويهدف مهرجان العلمين إلى جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة في مدينة العلمين، وذلك من خلال الترويج للمدينة كوجهة سياحية مميزة على المستوى المحلي والدولي.

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