الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" ترصد أجواء الامتحانات أمام لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

رصدت ريهام فيكتور، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء الامتحانات أمام لجان الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم الثلاثاء، واصفة هذه اللحظات بالمصيرية.

وتابعت مراسلة الفضائية، في تغطية حية من أمام إحدى اللجان بمحافظة الجيزة، قائلة: "هناك بعض الضوابط والقواعد الخاصة داخل اللجان، والتي تنظم سير الامتحانات مثل عدم اصطحاب الطالب أي نوع من أنواع الأجهزة الإلكترونية كالتابلت أو الموبايلات الحديثة مع التشديد على كتابة كافة البيانات الخاصة بالطلاب على ورقة الإجابة المقالية بالإضافة إلى ورقة البابل شيت".

امتحانات الثانوية العامة 

وأوضحت أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اليوم يزيد عن 745 ألف طالب للشعبتين العلمية والأدبية، وبدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام في شهر يونيو الماضي وتستمر حتى 17 يوليو الجاري للشعبة الأدبية بمادة الفلسفة، وتنتهي في الـ20 من هذا الشهر للشعبة العلمية بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية والميكانيكا.

اكسترا نيوز الثانوية العامة لجان الامتحانات الأجهزة الإلكترونية كالتابلت رقة البابل شيت

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