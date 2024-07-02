بعد امتحان اللغة الانجليزية .. المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات الأسئلة، ارتفعت معدلات البحث عن تلك الكلمات الدلالية عبر محركات البحث جوجل من الطلبة والطالبات تزامنا مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وينشر الدستور في التقرير التالي المتبقي من امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم 2 يوليو2024، امتحان اللغة الانجليزية ، ويوم 6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

وفي يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية، ويوم 13 يوليو2024: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.

وفي يوم 17 يوليو2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق، ويوم 20 يوليو2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، جاءت مواصفات كالتالي:

تكون عدد للأسئلة 56 سؤالا، و4 أسئلة مقالية، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، واختيار من متعدد يبلغ 44 سؤالا، بدرجة واحده، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا، في مادة اللغة العربية.

تكون مواصفات ورقة الامتحانات من الاختيار من متعدد، 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، و2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات، في مادة اللغة الإنجليزية

وجاءت مواصفات امتحانات مواد الادبية التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

فيما جاءت مواصفات امتحانات مواد العلمية الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات، في مادة الرياضيات.

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