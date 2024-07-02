الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أصبح كارثيًا.. إعصار بيريل يشتد ويسوى جزيرة فى شرق البحر الكاريبى بالأرض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعززت قوة  إعصار بيريل إلى الفئة الخامسة أثناء عبوره جزرًا في جنوب شرق البحر الكاريبي، ووردت تقارير أولية عن أضرار جسيمة تسبب فيها الإعصار عند وصوله إلى اليابسة في جزيرة كارياكو في جرينادا؛ مما أدى إلى تمزيق الأسطح برياح بلغت سرعتها 240 كم / ساعة.

وفي منشور على موقع X، قال المركز الوطني للأعاصير: يصبح بيريل إعصارًا كارثيًا من الفئة الخامسة في شرق البحر الكاريبي. من المتوقع أن تجلب رياحًا وعواصف تهدد الحياة إلى جامايكا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لتقارير أولية فإن الإعصار تسبب في أضرار جسيمة بما في ذلك انقطاع الاتصالات إلى حد كبير، حيث خلع الأبواب والنوافذ والأسطح في المنازل في جميع أنحاء جنوب شرق البحر الكاريبي يوم الإثنين بعد وصوله إلى اليابسة في جزيرة كارياكو في جرينادا كأول إعصار من الفئة الرابعة في المحيط الأطلسي، تغذيه مياهه الدافئة القياسية.

وقال رئيس وزراء، جرينادا ديكون ميتشل، في وقت متأخر من مساء الإثنين: "إن شخصًا توفي وإن السلطات لم تتمكن من تقييم الوضع في جزيرتي كارياكو وبيتي مارتينيك".

وقال ميتشل، في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة فرانس برس: "في نصف ساعة، سويت كارياكو بالأرض".

وفي وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء: "إن الحكومة تعمل على إيصال إمدادات الإغاثة إلى كل من كارياكو وجزيرة بيتيت مارتينيك اليوم الثلاثاء"، مضيفًا: "أن حالة الطوارئ لا تزال سارية. ابقوا في الداخل".

ومن جزيرة سانت لوسيا جنوبًا إلى جرينادا، تناثرت في الشوارع الأحذية والأشجار وخطوط الكهرباء المتساقطة وغيرها من الحطام. وقُطعت أشجار الموز إلى نصفين، ولقيت الأبقار ميتة في المراعي الخضراء، بينما كانت المنازل المصنوعة من القصدير والخشب الرقائقي مائلة بشكل غير مستقر في مكان قريب، حسب وكالتي أسوشيتد برس وفرانس برس.

txt

قتلى وجرحى إثر إعصار في ميشيجان وماريلاند بالولايات المتحدة

التحذيرات من الإعصار سارية لأيام

وفي وقت متأخر من يوم الإثنين، زادت سرعة رياح بيريل إلى 260 كيلومترًا في الساعة (160 ميلًا في الساعة)، ومن المرجح أن تشهد القوة تقلبات في الأيام المقبلة.

يندفع بيريل نحو البحر الكاريبي على مسار يتجه جنوب جامايكا مباشرةً ونحو شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية بحلول وقت متأخر من يوم الخميس كعاصفة من الفئة الأولى.

وكانت التحذيرات من الإعصار سارية المفعول في بربادوس وجرينادا وسانت لوسيا وتوباجو وسانت فنسنت وجزر جرينادين يوم الإثنين، حيث احتمى آلاف الأشخاص في المنازل والملاجئ.

وقال رالف جونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر جرينادين، قبل العاصفة: "سيكون الأمر فظيعًا"، وحث الناس على البقاء في منازلهم.

وكان آخر إعصار قوي يضرب جنوب شرق البحر الكاريبي هو إعصار إيفان منذ ما يقرب من 20 عامًا، والذي أودى بحياة العشرات من الأشخاص في جرينادا.

كان التحذير من العاصفة الاستوائية ساريًا بالنسبة للمارتينيك وترينيداد. تم إصدار تحذير من العاصفة الاستوائية لدومينيكا، الساحل الجنوبي بأكمله لهايتي، ومن بونتا بالينكي في جمهورية الدومينيكان غربًا إلى الحدود مع هايتي.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي في وقت سابق: "إن بيريل اكتسب قوته من المياه الدافئة القياسية التي أصبحت الآن أكثر سخونة مما كانت عليه في ذروة موسم الأعاصير في سبتمبر". 

ويقول الخبراء: "إن ارتفاع درجات حرارة المياه هو نتيجة لأزمة المناخ العالمية الناجمة في المقام الأول عن حرق الوقود الأحفوري"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

إعصار بيريل البحر الكاريبي جرينادا إعصار ا كارثي ا حالة الطوارئ

الأكثر قراءة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

منها وزير للاقتصاد.. النائبة غادة على تحدد المطلوب من الحكومة الجديدة

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

توفير أجور عادلة ومواجهة جشع التجار.. مطالب الشباب من الحكومة الجديدة

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال