أصبح كارثيًا.. إعصار بيريل يشتد ويسوى جزيرة فى شرق البحر الكاريبى بالأرض

تعززت قوة إعصار بيريل إلى الفئة الخامسة أثناء عبوره جزرًا في جنوب شرق البحر الكاريبي، ووردت تقارير أولية عن أضرار جسيمة تسبب فيها الإعصار عند وصوله إلى اليابسة في جزيرة كارياكو في جرينادا؛ مما أدى إلى تمزيق الأسطح برياح بلغت سرعتها 240 كم / ساعة.

وفي منشور على موقع X، قال المركز الوطني للأعاصير: يصبح بيريل إعصارًا كارثيًا من الفئة الخامسة في شرق البحر الكاريبي. من المتوقع أن تجلب رياحًا وعواصف تهدد الحياة إلى جامايكا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لتقارير أولية فإن الإعصار تسبب في أضرار جسيمة بما في ذلك انقطاع الاتصالات إلى حد كبير، حيث خلع الأبواب والنوافذ والأسطح في المنازل في جميع أنحاء جنوب شرق البحر الكاريبي يوم الإثنين بعد وصوله إلى اليابسة في جزيرة كارياكو في جرينادا كأول إعصار من الفئة الرابعة في المحيط الأطلسي، تغذيه مياهه الدافئة القياسية.

وقال رئيس وزراء، جرينادا ديكون ميتشل، في وقت متأخر من مساء الإثنين: "إن شخصًا توفي وإن السلطات لم تتمكن من تقييم الوضع في جزيرتي كارياكو وبيتي مارتينيك".

وقال ميتشل، في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة فرانس برس: "في نصف ساعة، سويت كارياكو بالأرض".

وفي وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء: "إن الحكومة تعمل على إيصال إمدادات الإغاثة إلى كل من كارياكو وجزيرة بيتيت مارتينيك اليوم الثلاثاء"، مضيفًا: "أن حالة الطوارئ لا تزال سارية. ابقوا في الداخل".

ومن جزيرة سانت لوسيا جنوبًا إلى جرينادا، تناثرت في الشوارع الأحذية والأشجار وخطوط الكهرباء المتساقطة وغيرها من الحطام. وقُطعت أشجار الموز إلى نصفين، ولقيت الأبقار ميتة في المراعي الخضراء، بينما كانت المنازل المصنوعة من القصدير والخشب الرقائقي مائلة بشكل غير مستقر في مكان قريب، حسب وكالتي أسوشيتد برس وفرانس برس.

التحذيرات من الإعصار سارية لأيام

وفي وقت متأخر من يوم الإثنين، زادت سرعة رياح بيريل إلى 260 كيلومترًا في الساعة (160 ميلًا في الساعة)، ومن المرجح أن تشهد القوة تقلبات في الأيام المقبلة.

يندفع بيريل نحو البحر الكاريبي على مسار يتجه جنوب جامايكا مباشرةً ونحو شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية بحلول وقت متأخر من يوم الخميس كعاصفة من الفئة الأولى.

وكانت التحذيرات من الإعصار سارية المفعول في بربادوس وجرينادا وسانت لوسيا وتوباجو وسانت فنسنت وجزر جرينادين يوم الإثنين، حيث احتمى آلاف الأشخاص في المنازل والملاجئ.

وقال رالف جونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر جرينادين، قبل العاصفة: "سيكون الأمر فظيعًا"، وحث الناس على البقاء في منازلهم.

وكان آخر إعصار قوي يضرب جنوب شرق البحر الكاريبي هو إعصار إيفان منذ ما يقرب من 20 عامًا، والذي أودى بحياة العشرات من الأشخاص في جرينادا.

كان التحذير من العاصفة الاستوائية ساريًا بالنسبة للمارتينيك وترينيداد. تم إصدار تحذير من العاصفة الاستوائية لدومينيكا، الساحل الجنوبي بأكمله لهايتي، ومن بونتا بالينكي في جمهورية الدومينيكان غربًا إلى الحدود مع هايتي.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي في وقت سابق: "إن بيريل اكتسب قوته من المياه الدافئة القياسية التي أصبحت الآن أكثر سخونة مما كانت عليه في ذروة موسم الأعاصير في سبتمبر".

ويقول الخبراء: "إن ارتفاع درجات حرارة المياه هو نتيجة لأزمة المناخ العالمية الناجمة في المقام الأول عن حرق الوقود الأحفوري"، حسب وكالة أسوشيتد برس.