الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم الإسماعيلية": لم نرصد أى شكاوى وجميع اللجان وزعت أوراق الامتحان فى موعدها

الدكتور محمد بحيري
الدكتور محمد بحيري

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المديرية، رصدت فتح الجميع لجان الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في موعدها مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى حتى الآن.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء امتحان الثانوية العامة بشكل سليم.  

 دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأشار "بحيري" إلى أن الطلاب أمانة في أعناق الجميع، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، وطالب رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

 

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.
 

 

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