الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب جامعة قناة السويس في "تجربة ثرية" إلى بكين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن زيارة طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى الصين تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وتهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز من قدراتهم العلمية والعملية.

تفاصيل الزيارة
وحرص الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، على التواصل مع الطلاب، مؤكدًا أن المحاضرات التي سيتم تقديمها خلال الزيارة تُعد إثراء لتجربة الطلاب التعليمية وتضيف بُعدًا جديدًا إلى رحلتهم الأكاديمية، معززًا بذلك التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.

وفي أول أيام الزيارة - استُقبل طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس بحفاوة في مطار بكين العاصمة الدولي من قبل وفد من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات.

وأثناء زيارة الطلاب إلى العاصمة الصينية - أُقيم حفل استقبال خاص احتفاءً بوصولهم.

كما تم عرض برنامج الزيارة بالكامل، حيث تضمن العديد من الفعاليات والنشاطات الأكاديمية والثقافية.

وألقى مسؤولو كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات كلمات ترحيبية، أكدوا فيها على أهمية التعاون الأكاديمي بين المؤسستين وأهمية هذه الزيارة في تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين مصر والصين.

بعد انتهاء الحفل، قام الوفد المُرافق من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات باصطحاب الطلاب في جولة شاملة إلى فروع الكلية الثلاثة. خلال هذه الجولة، تعرف الطلاب على الأنشطة الأكاديمية المتنوعة والمرافق الحديثة التي تتيح للطلاب بيئة تعليمية متقدمة.

وفي إطار البرنامج -  زار الطلاب شركة Lenovo، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، حيث أطلع الطلاب على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها الشركة، مما أتاح لهم فرصة فريدة للتعرف على التحديات والفرص في سوق التكنولوجيا العالمية.

واختُتم اليوم الأول بحضور الطلاب لمحاضرات أكاديمية متخصصة، قدمها نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

أقسام الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس الكلية المصرية الصينية الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة

مواد متعلقة

مستشفيات جامعة قناة السويس تنقذ حياة مريض بعملية جراحية دقيقة

جامعة قناة السويس تنظم دورات تدريبية عن تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائى

محافظ الإسماعيلية يناقش نقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق بالمحافظة

توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بالمدخل الشمالى لقناة السويس

جهود حياة كريمة لتحسين جودة حياة أهالي القنطرة بالإسماعيلية

"التغلب على التأثير النفسي التنظيمي السلبي في الرعاية الصحية".. مؤتمر مشترك بين "تمريض القناة" وأسيوط

جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي بمجال النشر الدولي

خروج 3 عربات قطار عن القضبان في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

"الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف برواتب مجزية.. الشروط والتخصصات المطلوبة

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

معانا ولا علينا يا حكومة !

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال