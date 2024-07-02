"التعليم" تحقق في صحة صور امتحان اللغة الانجليزية المتداولة عبر "السوشيال ميديا"

قال مصدر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم،إنه يجري التأكد من صحة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات "السوشيال ميديا"، للتأكد إذا كانت نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان من عدمه.

وأكد المصدر، أنه في حال التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداولة، سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرها وتداولها، وسيتم تحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.



صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التيليجرام" تتداول صورا من أسئلة امتحان "الإنجليزي"

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التيليجرام" صورا من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى"الإنجليزية"، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه حاليا طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها العلمية والأدبية في سادس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ 11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوى الجمهورية لـ84 مركزا.



وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.