محافظ قنا يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استلام 2 طن لحوم بلدية ضمن مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز قفط، نقادة، وقوص، طبقًا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في قنا.

ومن جانبه، قال محافظ قنا اللواء أشرف غريب الداودي خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الثلاثاء، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعًا قوميًا ووطنيًا يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمنا الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، معربًا عن تقديره لكل من ساهم بجهد أو مال في المشروع.

وأضاف فضيلة الشيخ ماهر علي جبر، أن المشروع يخضع لمتابعة من قبل وزارة الأوقاف بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها، موضحًا أن توزيع اللحوم سواء من خلال مشروع صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي مستمر بمحافظة قنا علي مدار العام بواقع 2 طن كل شهر.

وأشار حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة قنا، خلال البيان الصحفي، إلى أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الاجتماعي بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين، في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.