الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استلام 2 طن لحوم بلدية ضمن مشروع صكوك الأضاحي التابع  لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز قفط، نقادة، وقوص، طبقًا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في قنا.

ومن جانبه، قال محافظ قنا اللواء أشرف غريب الداودي خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الثلاثاء، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعًا قوميًا ووطنيًا يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمنا الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، معربًا عن تقديره لكل من ساهم بجهد أو مال في المشروع.

وأضاف فضيلة الشيخ ماهر علي جبر، أن المشروع يخضع لمتابعة من قبل وزارة الأوقاف بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها، موضحًا أن توزيع اللحوم سواء من خلال مشروع صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي مستمر بمحافظة قنا علي مدار العام بواقع 2 طن كل شهر.

وأشار حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة قنا، خلال البيان الصحفي، إلى أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الاجتماعي بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين، في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

قنا محافظ قنا محافظة قنا الأسر أوقاف قنا

مواد متعلقة

جثث أمام وحدة إسعاف.. أمن قنا يحقق مع مدرس وشقيقه بتهمة قتل عاملين

قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

استجابة لأولياء الأمور.. محافظ قنا يرفع كثافة فصول رياض الأطفال

كشف تفاصيل العثور على جثتين في أبوتشت بقنا

العثور على جثة سيدة داخل حمام منزلها في ظروف غامضة بقنا

الأكثر قراءة

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

"الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف برواتب مجزية.. الشروط والتخصصات المطلوبة

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

معانا ولا علينا يا حكومة !

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال