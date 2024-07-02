نظرة أمل وتوسل لله.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان "الثانوية" بشبرا مصر

حيرة وقلق ترتسم على وجه أولياء الأمور أثناء انتظار ذويهم أمام مدرسة أحمد عبد الباسط بمنطقة شبرا مصر، يقرأون القران الكريم ،ويتضرعون بالدعاء لله، متمنين للطلاب والطالبات التوفيق في امتحان اللغة الأجنبية الاولى.

ودع أولياء ذويهم قبل دخول الامتحان، فيما تولى رجال الأمن تأمين المدرسة ونشر الهدوء في محيط المدرسة، لتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

بدأ منذ قليل، توافد طلاب مدارس أحمد عبد الباسط لأداء امتحانات الثانوية العامة، لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية المادة الرابعة من المواد المضافة للمجموع، حيث أدى طلاب الثانوية امتحانات مادة اللغة العربية، السبت 22 يونيو، ومادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 25 يونيو.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم السبت 20 يوليو 2024.

واتخذت وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ووفقًا للإجراءات اللازمة،وأعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم بعد قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة درجات ثلاثة اسئلة من مادة الفيزياء للشعبة العلمية.

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت الوزارة، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.



الثانوية العامة