"الزراعة": توزيع الأسمدة الصيفية على المزارعين من مخزون الجمعيات

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لديها مخزون في الجمعيات حاليًا يتم توزيع الأسمدة منه على المزارعين، موضحًا أن الوزارة تستقبل الأسمدة من الشركات لتوزيعها على المزارعين، وأن هناك انفراجة قريبة لضخ الأسمدة من الشركات للجمعيات، مشيرًا إلى أن نقص الأسمدة لن يطول وسيتم حل أزمة الأسمدة مع الشركات وأن نقص الحالي لن يكون له تأثير على قطاع الزراعة والزراعات في المحافظات، وأن الحصص المخصصة للزراعات الصيفية تصرف حاليًا من المخازن الخاصة بجماليات الزراعية.

احتياجات الزراعات

وقال "الشناوي" في تصريحات لـ"الدستور" إن الوزارة تضع في اعتبارها احتياجات الزراعات من الأسمدة للموسم الصيفي وتسعى الوزارة حاليًا لحلها مع الشركات واستلام الحصص المخصصة لها والخاصة بالزراعات الصيفية من الذرة والأرز والقطن وباقي المحاصيل الصيفية من محاصيل البساتين والخضر والفاكهة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو بداية ذروة توزيع الأسمده وذروة الاستخدام للزراعات من الأسمدة للموسم الصيفي.

وأشار "الشناوي" إلى أن شركات الأسمدة ملتزمة لجميع قطاعات التوزيع بتسليم الحصص المقررة لوزارة الزراعة وجاري عمل الترتيبات اللازمة لاستقبال الأسمدة للتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية، لافتًا إلى أنه سيتم تحويل التجاوزات في عمليات توزيع الأسمدة للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتجاوين، وجاري العمل بالكارت الذكي في توزيع حصص الأسمدة بالمحافظات واستكمال باقي الحصص للمزارعين الذين لم يتم طبع الكارت الذكي لهم واستكمال في بعض المحافظات.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن حالة المحاصيل الصيفية جيدة من الأرز والذرة والقطن، وسيتم صرف أسمدة الموسم الصيفي لزراعات محصول القطن في الوجه القبلي وزراعات الذرة الصفراء والبيضاء ومحصول الأرز في المحافظات، مع الالتزام بالمساحات المقررة هذا العام وهي 1.1 مليون فدان من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري وعدم التجاوز في المساحات.