الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية: استمرار تنفيذ خطة تطوير وتجميل المحلة الكبرى

صورة من الواقع
صورة من الواقع

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة موسعة بمدينة المحلة الكبرى تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجارية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.


بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، حيث يتم تركيب حجر السورناجا في الكورنيش.

وأشار "رحمي" إلى أن الكورنيش سيكون محورًا مروريًا هامًا يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ أن كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانًا للتنزه، والثاني محورًا مروريًا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد مستجدات الأعمال في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترًا مربعًا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، ويضم مكتبًا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن؛ لتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سكة زفتى بحي ثان المحلة الكبرى بطول 1 كم  ومتوسط عرض ١٢م بداية من نعمان الأعصر وحتى كورنيش بحر شبين، حيث يتم استمرار أعمال فرد وتشغيل طبقة السن بالشارع.


واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في رصف شارع منشية مبارك (مدرسة التربية الفكرية) بمركز المحلة بطول ٣٥٠ متر وعرض ١٨ متر حيث يتم فرد وتشغيل طبقه السن تمهيدا لاعمال الرصف.

المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل في المحلة 

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل في المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع  بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة  بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج.

جاء ذلك بحضور أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، أحمد حسين رئيس حي أول المحلة، محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة.

الدكتور طارق رحمي الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير توافر الخدمات المقدمة ترعة بحر شبين مدينة المحلة الكبرى

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