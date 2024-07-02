الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواجهتين لحسم درع الدوري.. جدول مباريات الأهلي خلال يوليو الجاري

الأهلي
الأهلي

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من التحديات والمواجهات الصعبة جدا والقوية للغاية، التي لا تقبل القسمة على اثنين، خلال شهر يوليو الجاري، للاحتفاظ بدرع دوري نايل للموسم الجاري (2023- 2024)، داخل قلعة الشياطين الحمراء وحصد اللقب الـ44 في تاريخه.

 مواجهات الأهلي الحاسمة خلال يوليو الجاري بدوري نايل

الخميس 4 يوليو الجاري

الأهلي & الداخلية.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة التاسعة والعشرون

حسم المارد الأحمر، مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الإثنين 8 يوليو الجاري

الأهلي & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثلاثون

حسم المارد الأحمر، مواجهة الدور الأول برباعية نظيفة، أمس الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر.

الجمعة 12 يوليو الجاري

الأهلي & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

المباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر، وتحديدا الدور الأول.

الثلاثاء 16 يوليو الجاري

مودرن فيوتشر & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول.

الإثنين 22 يوليو الجاري

بيراميدز & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي)

الجولة الواحدة والثلاثون.

الجمعة 26 يوليو الجاري

المصري البورسعيدي & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية)

مؤجلات الجولة الثامنة عشر

سحق المارد الأحمر النسر البورسعيدي، برباعية نظيفة خلال مواجهة الدور الأول.

الإثنين 29 يوليو الجاري

الأهلي & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة التاسعة عشر

حقق المارد الأحمر، الفوز بهدفين مقابل هدف خلال مواجهة الدور الأول.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي، المركز الثاني بجدول دوري نايل برصيد 51 نقطة من 21 مباراة، بواقع 16 فوز و3 تعادلات وهزيمتين، إلا أن المارد الأحمر، مازال يمتلك 7 مباريات أخرى مؤجلة، أمام بيراميدز ومودرن فيوتشر (سابقا) سبورت بمسمى الحديث، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب وسموحة وزد، من الجولات الـ14 و17، و18 والـ19، والـ23 والـ24 والـ25، على الترتيب.

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