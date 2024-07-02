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محمد الباز

وزير الرى: إزالة 83475 حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وصرح الدكتور سويلم بأنه يجرى حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول ٨٧٠ مترا، وحماية واجهة نيل أخميم بطول ٦٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، تطوير مرسي عبارة المراغة  بطول ١٠٠ متر، كما يجرى الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري (الرقبة – الطوناب – الرديسية – القنادلة) بمحافظة أسوان بطول يصل إلى ٤٠٠ متر.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، حيث تم إزالة عدد (٨٣٤٧٥) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، مؤكدًا أن الوزارة لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

إزالة التعديات 

وأشار سويلم إلى أنه تم نهو تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات، حيث تم إزاله ١٢٨٠ حالة تعدى، والوزارة بصدد البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، مضيفًا أن هذه الموجات من الإزالات تتم تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة.

وتم خلال الشهرين الماضيين تنفيذ العشرات من أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل.. حيث تم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمساحة ١٢٣١٥ متر مربع بمحافظة الجيزة بمعرفة الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المسطحات المائية ومركز ومدينة أبو النمرس، وتنفيذ عدد (٣) قرارات إزالة بمنطقة منيل شيحة بالقاهرة بمعرفة الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية.

كما تم تنفيذ (١٠٥) قرارات إزالة بمساحة ٤٦٧٩ مترا مربعا بزمام الادارة العامة لحماية النيل جنوب فرع دمياط بمحافظتي القليوبية والغربية وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية.

وفى محافظة المنوفية.. تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٨٠ متر مربع بناحية أبو نشابة بمركز السادات.

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كما تم تنفيذ عدد (٣) قرارت إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٤٤٤ متر مربع بناحية جزيرة نكلا بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لشمال فرع رشيد وبتأمين مركز شرطة شبراخيت.

وفى محافظة بنى سويف.. تم إزالة لعدد ٣ مباني مخالفة بمساحة ٤٨٠ متر مربع بقرية الديابية بمعرفة هندسة نيل الواسطى وبالإتحاد مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والأجهزة الأمنية، وتنفيذ عدد (١٢) قرار إزالة بمساحة ٨٣٦ متر مربع بمركز ومدينة الفشن بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل ببني سويف وبالتنسيق مع المحليات ومديرية الأمن ببني سويف، وإزالة تعدى في المهد عبارة عن أعمال تعلية بأتربة ومخلفات بناحية خور الشناوية بمعرفة المخالف نفسه وتحت إشراف إدارة نيل بني سويف ومركز شرطة ناصر، كما تم رصد وإزالة عدد (٦) مخالفات فى المهد عبارة عن ردم بمساحة ٦١٥ متر مربع بناحية جزيرة المساعدة بمعرفة هندسة نيل الواسطي والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي والجهات الأمنية، وإزالة عدد (١) مخالفة ردم داخل القطاع المائي بمكعب ٣٠٠ متر مكعب بمعرفة هندسة نيل الواسطي، وإزالة عدد (١) مخالفة في المهد عبارة عن ردم بمكعب ٢٥٠ متر مكعب بناحية جزيرة المساعدة بمركز الواسطي بمعدات إدارة نيل بنى سويف وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وزير الري حالة تعدي حملة إنقاذ نهر النيل كورنيش نيل سوهاج التعديات

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