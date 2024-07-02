السيرة الذاتية للمستشار عبدالراضي صِدِّيق رئيس النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم (٢٥٤) لسنة ٢٠٢٤، بتعيين المستشار عبدالراضي صِدِّيق، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

المستشار عبدالراضي أحمد صِدِّيق من مواليد ٣٠ / ٤ / ١٩٥٥، بقرية "الفراسية - مركز ساقلته، بمحافظة سوهاج"، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٧ من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

وقد التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٨ متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة، كما انتُدِبَ لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.

وتولى العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية شملت: النيابة الإدارية "بنجح حَمَّادي" بمحافظة "قِنا"، والنيابات الإدارية "بطِما" و"جِرجا" و"المَراغة" بمحافظة "سُوهاج"، والنيابة الإدارية "بقِنا" – القسم الثاني، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بقِنا"، ثم المكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج"، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٤.