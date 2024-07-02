نشرة فنية من "الزراعة" لمزارعي الكمثرى

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، وتمثلت التوصيات في الآتي:



أولاً: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري ومرعات منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة

4- بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج

5-جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالرد في التربة ا والتخلص منها بالحرق

6-وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية واعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع

7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتي لا يحدث تساقط للثمار وخفض جودة الثمار



ثانيًا: التسميد

تسميد أشجار الكمثرى التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى: 2ك سلفات نشادر + 1/2سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز



الرش الورقي

يتم الرش الورقى بمعدل مرة في الشهر ويتم كما ياتى200جم حديد مخلبي + 200جم ذنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبي +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا / 600 لتر ماء ( لرفع كفائة الامتصاص)



ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 65 لتر/ الشجرة



برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية

50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة



رابعًا: برنامج المكافحة

أولاً: مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والعنكبوت الأحمر الاوربي ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق

2-مكافحة صدي اوراق اشجار الكمثري ورش كوسيد 250جم / 200لتر ماء

3-مكافحة اعفان الثمار ومرض تثقب اوراق الكمثري ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء او رش كوسيد 250جم / 200لتر ماء

4-مكافحة البياض الدقيقي ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي

5- علاج العفن البني لثمار الحلويات ورش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء+ توبسين 1/2جم /لترماء

6-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء

7-مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

8-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق على الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل ومتابعة الرش والمصايد كل فترة حتى الانتهاء من جمع الثمار

9- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة

10-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة

11-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء

12- مكافحة جعل الورد الزغبي بالمصائد والمبيدات الحشرية.