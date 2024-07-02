الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشرة فنية من "الزراعة" لمزارعي الكمثرى

الكمثرى
الكمثرى

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، وتمثلت التوصيات في الآتي:


 أولاً: أهم العمليات 
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر  ونهايات الخطوط
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري ومرعات منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة
4- بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج
5-جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالرد في التربة ا والتخلص منها بالحرق
6-وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية واعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع
7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتي لا يحدث تساقط للثمار وخفض جودة الثمار


ثانيًا: التسميد
تسميد أشجار الكمثرى التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 2ك سلفات نشادر + 1/2سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز


الرش الورقي   
يتم الرش الورقى بمعدل مرة في الشهر ويتم كما ياتى200جم حديد مخلبي + 200جم ذنك مخلبى +200جم  منجنيز مخلبي +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا / 600 لتر ماء ( لرفع كفائة الامتصاص) 


ثالثًا: برنامج الري 
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 45 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 55 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 65 لتر/ الشجرة


برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية
50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة


رابعًا: برنامج المكافحة 
أولاً: مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والعنكبوت الأحمر الاوربي ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق
2-مكافحة صدي اوراق اشجار الكمثري ورش كوسيد 250جم / 200لتر ماء
3-مكافحة اعفان الثمار ومرض تثقب اوراق الكمثري ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء او رش كوسيد 250جم / 200لتر ماء
4-مكافحة البياض الدقيقي ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي
5- علاج العفن البني لثمار الحلويات ورش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء+ توبسين 1/2جم /لترماء  
6-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان  1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء
7-مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
8-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق على الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل ومتابعة الرش والمصايد كل فترة حتى الانتهاء من جمع الثمار
9- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة
10-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة
11-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء
12- مكافحة جعل الورد الزغبي بالمصائد والمبيدات الحشرية.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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