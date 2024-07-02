بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 4 في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق ابو المنسي بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وقوع حادث تصادم دراجات نارية “موتوسيكل مع آخر”، بسبب السرعة الزائدة والرعونة والتهور، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.

تفاصيل الواقعة

و تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من، علي محمد، 17 سنة بجروح قطعية بكف القدم اليمنى ورمضان البيلي، 17 سنة بكسر بالفخذ الأيسر وماهر محمد، 18 سنة بجرح بكف القدم اليسرى ومحمد سمير، 21 سنة بكسر بالساق اليسرى وتم نقل المصابين لمستشفى بلقاس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.