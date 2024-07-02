الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البحث عن جثة شاب غرق بمياه شاطئ الفيروز بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف قوت الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع غواصين الخير جهودها للعثور على جثه شخص لقي مصرعه غرقًا أمس الإثنين، بشاطىء الفيروز بمنطقة العجمي بيطاش التابعة لقسم شرطة الدخيلة، أثناء نزوله مياة البحر للاستحمام.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مسؤولي شاطئ الفيروز بغرق شخص أثناء نزوله إلى مياه البحر للاستحمام وجرفه التيار داخل المياه ولم يظهر مرة أخرى.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الشاب محمود السيد ذكي، 30 سنة، من محافظة المنوفية.

ومن جانبه، دعا الكابتن ايهاب المالحي، رئيس غواصين الخير، غواصين الخير وبالأخص غواصين الإسكندرية بالتوجه إلى شاطئ الفيروز بمنطقة البيطاش للمشاركة في البحث عن الجثمان، مؤكدًا سرعة الوصول إلى مكان الغرق.

بالبيطاش شاطئ الفيروز الإسكندرية شاب الإنقاذ النهري أمن الأسكندرية

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