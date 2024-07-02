وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

توفي صباح اليوم مراقب أول بامتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة أثناء تواجده باستراحة المراقبين بمدرسة 30 يونيو التجريبية وتم نقله إلى المستشفى الجامعي.

تفاصيل الواقعة

كان قد تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، يفيد إصابة مراقب أول بوعكة صحية شديدة نقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي بالمستشفى.

وعكة صحية مفاجئة وأزمة قلبية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن الأستاذ سعد محمد سعد كبير معلمين مراقب أول بامتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسيوط ،ويتبع إدارة نقادة التعليمية بقنا أصيب بوعكة صحية مساء أمس أثناء تواجده بالاستراحة، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم تحويله إلى مستشفى الأورمان الجامعي لإصابته بأزمة قلبية حادة ليخضع للعلاج اللازم وتوفي على أثرها صباح اليوم.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري نقله بسيارة مجهزة لتسليمه إلى أسرته بمحافظة قنا، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.