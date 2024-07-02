الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طالب ثانوية عامة بالدقهلية: ذاكرت 8 ساعات استعدادا لأهم مرحلة في حياتي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال أحمد أيمن، أحد طلاب الثانويه العامة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، إنه استعد لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم بشكل كبير وبذل أقصى جهد لديه، إذ ذاكر 8 ساعات في اليوم، استعدادا لأهم مرحلة في حياته.

وسادت حالة من القلق والتوتر بين أهالي طلاب الثانوية العامة في اللحظات الأخيره قبل بدء امتحان اللغه الإنجليزية، واصطحب العديد من أولياء الأمور أبناءهم إلى لجان الامتحان لدعمهم نفسيا والاطمئنان عليهم.

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تابع من خلال غرفة العمليات المركزية فتح 154 لجنة امتحانية في موعدها دون تأخير.

وأكد شعبان التزام المراقبين والملاحظين في وصولهم للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقت كاف، مشددا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع ظاهرة الغش الإلكتروني.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

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