خطة متكاملة.. مهرجان العملين يُدعم إجراءات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

حرصت إدارة مهرجان العلمين الجديدة على دعم خطة الدولة المصرية في ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال تضمين خطة المهرجان للعديد من الفعاليات التي تقام خلال ساعات النهار، إلى جانب استخدام تقنيات الطاقة الشمسية للمساعدة في الإضاءة وتشغيل بعض الفعاليات.

منى عبد الوهاب - مهرجان العلمين

وأعلنت منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث الرسمي للمهرجان، خلال مؤتمر صحفي أقيم في نورث سكوير بالعلمين الجديدة، عن تفاصيل نسخة صيف 2024، والتي تتضمن فعاليات موسيقية متنوعة تضم أكثر من 10 حفلات لأشهر النجوم المصريين والعرب، إلى جانب فعاليات تذوق، ومهرجان رياضي يضم كرة طائرة وسلة وكرة قدم، مع تخصيص بعض الأنشطة لذوي القدرات الخاصة.

مهرجان العلمين

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كما يضم المهرجان فعاليات ترفيهية لدعم المسرح المصري، حيث سيتم عرض 6 مسرحيات، منها مسرحية شبابية استعراضية مجتمعية راقصة.

أحمد أمين - مهرجان العلمين

مهرجان نبتة للأطفال

وكشفت “عبدالوهاب” عن تدشين مهرجان نبتة الخاص بالطفل لأول مرة في مصر، والذي يرأسه الفنان أحمد أمين.

مهرجان العلمين

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