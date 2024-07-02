"تعليم الدقهلية": نتابع امتحان الثانوية العامة لحظة بلحظة.. ولا شكاوى حتى الآن

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، إن غرفة العملية المركزية تتابع لحظة بلحظة أعمال المراقبة وسير امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة، للتعامل مع أي مشكلات طارئة.

أكد شعبان التزام المراقبين والملاحظين في الوصول إلى اللجان قبل بدء اللجنة بوقت كاف، مشددا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع ظاهرة الغش الإلكتروني.

امتحانات الثانوية العامة

أوضح شعبان، أنه من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، تم متابعة عمليات توزيع أوراق الامتحانات على طلاب الثانوية العامة في 154 لجنة بنطاق المحافظة، للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان والطلاب أثناء سير اللجان الامتحانية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة.

أكد وكيل تعليم الدقهلية، التنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية للخروج بماراثون الثانوية العامة بأفضل شكل.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.