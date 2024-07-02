الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول امتحان الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2024 عبر "تليجرام"

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تداول عبر جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق "تيليجرام"، صورًا لأسئلة زعمًا أنها لامتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزي)، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء.

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يذكر أن، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادةً قبل التصحيح والدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية، حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ الشفافية واطلاع الطلاب على تفاصيل ما أثير حول امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ في مادة الفيزياء.

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 قرارات لجنة امتحان الفيزياء 

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

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