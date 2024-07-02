بعد 30 عاما من البحث عنها.. دراسة تكشف عن قواعد "السعادة الخمس"

بدأ علماء نفس سعيهم بشكل مكثف منذ تسعينيات القرن العشرين، لتحديد أبرز قواعد السعادة والخطوات التي تؤدي إليها، وأعلنوا عنها في 2024 أي بعد حوالي 25 عاما من البحث.

في علم النفس، تُعرَّف السعادة التي يشار إليها غالبًا باسم "الرفاهية الذاتية"، بأنها مزيج من الرضا عن الحياة المرتفع والتأثير الإيجابي المرتفع والتأثير السلبي المنخفض، واستكشفت الأبحاث العوامل التي تحدد السعادة وما إذا كان من الممكن زيادتها وكيف.

حظيت العديد من نتائج هذه الأبحاث بتغطية إعلامية جيدة، وأصبحت جزءًا من الحكمة الثقافية الموروثة حول كيفية أن تكون أكثر سعادة: التعبير عن الامتنان، والتواصل الاجتماعي بشكل أكبر، والابتسام أكثر، والنظر إلى الجانب المشرق، والتأمل، ومساعدة الآخرين، والبحث عن تجارب جديدة، والحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك.

الامتِنان:

لا بد أنك سمعت حتى الآن أن التعبير عن الامتنان يجعلك تشعر بتحسن. فقد وجد المؤلفون دراستين تجريبيتين مسجلتين مسبقًا حول تأثيرات الامتنان على السعادة، وخلصت مراجعتهم إلى أن الدراسات "تقدم أدلة قوية على الفوائد الفورية للتعبير عن الامتنان في العينات الأمريكية"، ومع ذلك، فإن هذه الدراسات "لا تقدم أدلة على أن الفوائد تستمر لأكثر من يوم واحد بعد انتهاء ممارسة الامتنان"، بعبارة أخرى، فإن الامتنان سيجعلك أكثر سعادة في الأمد القريب جدًا، أما فائدته في زيادة السعادة على المدى الطويل فهي غير معروفة.

أن تكون أكثر اجتماعية:

من الصعب أن تكون سعيدًا إذا كنت مكروهًا ومنعزلًا، وبالتالي فإن التصرف بطريقة أكثر اجتماعية قد يزيد من سعادة المرء، واستعرض المؤلفون ثلاث تجارب مسجلة مسبقًا حول هذه القضية، وخلصوا إلى أن "هذه الدراسات الثلاث مجتمعة تقدم دعمًا أوليًا مقنعًا لفكرة أن التصرف بطريقة أكثر اجتماعية قد يعزز المشاعر الإيجابية".

التصرف بسعادة:

أشارت الأبحاث المبكرة إلى أن أفعال السعادة، وخاصة الابتسام، يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالسعادة، وقد ثبت أن هذه النتائج مثيرة للجدل، ومع ذلك، يذكر المؤلفون أن "مجموعتين من الدراسات الكبيرة عبر الثقافات تقدمان دليلًا على أن إظهار ابتسامة طبيعية يؤدي بشكل موثوق إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل فوري".

بدعة:

إن إحدى العقبات المعروفة التي تحول دون زيادة السعادة هي عملية " التكيف اللذة "، والتي يعتاد الناس من خلالها بمرور الوقت على التجارب الممتعة، وبالتالي، فمن المنطقي أن يؤدي إدخال الجديد إلى حياة المرء إلى تعزيز السعادة، وقد استعرض المؤلفون أربع دراسات لاختبار هذه الفرضية، ووجدوا أن "اتباع نهج جديد في التعامل مع التجارب المألوفة من شأنه أن يزيد من السعادة".

النظر إلى الجانب المشرق:

إن إحدى الطرق للتعامل مع التجارب غير السعيدة هي محاولة إعادة صياغتها من خلال إيجاد الجانب المشرق في السحاب ("لقد دُمر منزلنا، ولكن على الأقل لم يصب أحد بأذى")، وقد وجدت دراستان تمت مراجعتهما أن "النصيحة بالنظر إلى الجانب المشرق قد تساعد الناس على الشعور بتحسن بشأن عامل ضغط معين، ولكنها قد لا تخلف تأثيرات دائمة على الحالة المزاجية العام.