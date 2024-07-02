تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 929 شاحنة و 315 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 477 شاحنة و 292 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 452 شاحنة و 23 سيارة.

تداول 2250 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء، لاستقبال ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS، الرياض وأمل بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الرياض، سينا والحرية2 وغادرت السفينتان ALCUDIA EXPRESS وأمل، كما تم تداول 2250 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4260 راكبًا بموانيها.

يذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت انتهاء موسم الحج البري بميناء نويبع البحري بنجاح، حيث لم تتلق غرفة العمليات التي قام اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتشكيلها لمتابعة موسم الحج لهذا العام أي شكاوى من الشركات السياحية أو الحجاج خلال الموسم وقامت غرفة العمليات بتذليل جميع الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام لحسن سير العمل والظهور المشرف اثناء موسم الحج.

وتم الانتهاء من استقبال 6105 حاج و148 باص حج على متن العبارتين آيلة، وكوين نفرتيتي من خلال رحلات مكوكية لسرعة نقل الحجاج وتم التنسيق مع مدينة نويبع وادارة المرور لسرعة خروج أتوبيسات الحجاج من الميناء، كما قام أعضاء المجتمع المينائى بالتعاون والتنسيق من أجل سرعة إنهاء الإجراءات للحجاج وتذليل كافة العوائق لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشادت التوكيلات الملاحية والشركات السياحية بجهود مواني البحر الأحمر فى تنظيم موسم الحج لهذا العام مما كان له أثره فى نجاح موسم الحج لهذا العام.